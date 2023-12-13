Bilecik'te Ormanlık Alanda Kaybolan İki Kişi Kurtarıldı
Bilecik'te merkez Gülümbe rampalarında kaybolan K.Ş. ve İ.A. isimli iki kişi, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunarak kurtarıldı. İki kişinin sağlık durumu iyi.
Bilecik'te, ormanlık alanda kaybolan iki kişi kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Gülümbe rampalarında, K.Ş. ve İ.A'nın kaybolduğu ihbarı üzerine, bölgeye 6 kişilik jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, ormanlık alanda yaptığı çalışmanın ardından kaybolan kişileri kurtardı.
İki kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.