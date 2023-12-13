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Bilecik'te Ormanlık Alanda Kaybolan İki Kişi Kurtarıldı

13 Aralık 2023 01:16 Güncelleme: 01:18 Abone Ol

Bilecik'te merkez Gülümbe rampalarında kaybolan K.Ş. ve İ.A. isimli iki kişi, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulunarak kurtarıldı. İki kişinin sağlık durumu iyi.