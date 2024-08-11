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Bilecik'te Ormanlık Alanda Gömülü Ceset Bulundu

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Bilecik'in merkeze bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda toprağa gömülü halde bir ceset bulundu. Soruşturma kapsamında 1 zanlı tutuklandı.

Bilecik'in merkeze bağlı Karaağaç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda toprağa gömülü ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 1 zanlı tutuklandı.

Karaağaç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir kadının ihbarı üzerine Halil K'nin cesedinin toprağa gömülü halde bulunmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Rıza Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli Rıza Ö'nün jandarmadaki ifadesinde, olay günü tarlada karşılaştığı ve aralarında husumet bulunduğunu söylediği Halil K'yi öldürdükten sonra gömdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Karaağaç köyüne 1,5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan kadının "kemik parçaları gördüğü" ihbarı üzerine gittikleri bölgede, naylona sarılmış bir cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş ve toprağa gömülü halde bulmuştu. Yaban hayvanlarının zarar verdiği cesedin 23 gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan Halil K'ye ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

bilecik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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