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Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncel Haberler

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Küre ile Geçitli köyleri arasında bulunan Çaypınar mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçen vatandaşlar dumanı fark ederek durumu Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Ekipler, yoğun dumanın yükseldiği engebeli arazideki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bilecik Söğüt Güncel Haberler

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