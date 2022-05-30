Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Zeki Ceyhan - Güncel
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Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Osmaneli'nin Soğucakpınar köyü ile Sakarya'nın Geyve ilçesi sınırları arasında kalan Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Osmaneli ve Geyve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının bir dönüm alanda zarara yol açtığı öğrenildi.

AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Osmaneli Bilecik Yangın Geyve Güncel Haberler

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