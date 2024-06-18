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Bilecik'te Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Selimiye köyü Çörektepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler hızla olay yerine ulaştı.

Ekipler, zamanında ve etkili müdahaleyle alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Köyde 150 metrekare orman örtüsünün zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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