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Bilecik'te Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Cesedin elleri bağlı halde bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

İnönü Mahallesi Kuşlar Kalesi mevkisinde sabah saatlerinde ormanlık alanda kesim işi yapan orman işçileri, yerde yatan birini görerek durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, elleri bağlanmış vaziyette erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel

Osmaneli Bilecik Güncel Haberler

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