Bilecik'te Ormanlara Girişler Yasaklandı

Bilecik Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Ekim tarihine kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi. Piknik ve mesire alanlarında mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın da yasak olduğu duyuruldu.

Bilecik Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Ekim tarihine kadar ormanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, il geneli piknik ve mesire alanlarında 1 Ekim tarihine kadar saat 20.00'den ertesi sabah 08.00'e kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Piknik ve mesire alanları, tabiat parkı, kent ormanları, gölet ve baraj çevresi ile ormana sınır ziraat arazilerinde yasak geçerli olacak. Belirtilen yerler dışındaki alanlara 1 Ekim tarihine kadar işi ve ikameti gereği girip çıkanlar dışında ormanların tamamıma giriş çıkışlar, anız ve bağ, bahçe temizliği gibi amaçlarla kontrolü ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.