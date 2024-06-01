Bilecik'te Orman Yangınlarına Müdahale İçin Helikopter Hazır Bekletilecek

Bilecik Valiliğince, kentteki olası orman yangınlarına müdahale için yaz boyunca bir helikopterin hazır bekletileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı.

Yaz mevsimiyle artan orman yangını riskine karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıda Vali Aygöl, yangınlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, ilgili kurumların koordineli çalışmasının önemine dikkati çekti.

Toplantıda, itfaiye ekiplerinin eğitimi, yangın söndürme araçlarının bakımı ve ihbar sistemlerinin etkinliği konularında kararlar alındı.

Ayrıca, 15 Haziran itibarıyla ildeki olası orman yangınlarına müdahale için yaz boyunca bir helikopterin hazır bulunması kararlaştırıldı.