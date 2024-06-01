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Bilecik'te Orman Yangınlarına Müdahale İçin Helikopter Hazır Bekletilecek

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Bilecik Valiliği, olası orman yangınlarına müdahale için yaz boyunca bir helikopterin hazır bekletileceğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yangın riskine karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, itfaiye ekiplerinin eğitimi ve yangın söndürme araçlarının bakımı gibi konuların da ele alındığı belirtildi.

Bilecik Valiliğince, kentteki olası orman yangınlarına müdahale için yaz boyunca bir helikopterin hazır bekletileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı.

Yaz mevsimiyle artan orman yangını riskine karşı alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantıda Vali Aygöl, yangınlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, ilgili kurumların koordineli çalışmasının önemine dikkati çekti.

Toplantıda, itfaiye ekiplerinin eğitimi, yangın söndürme araçlarının bakımı ve ihbar sistemlerinin etkinliği konularında kararlar alındı.

Ayrıca, 15 Haziran itibarıyla ildeki olası orman yangınlarına müdahale için yaz boyunca bir helikopterin hazır bulunması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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