Bilecik'te Orman Yangınlarına Müdahale İçin 362 Jandarma Görevde

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Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki orman yangınları için 362 jandarma personeli, 5 gün boyunca can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görev yaptı. Jandarma, çocuklarla da ilgilenerek oyuncak hediye etti.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınlarında 362 jandarma personeli görev yaptı.

Gölpazarı ve Osmaneli ilçesindeki yangında, Bilecik, Bursa ve Eskişehir İl Jandarma ile Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığına bağlı personelin, 5 gün boyunca can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yaptığı bildirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı komutasında Bilecik ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü ile Bursa Jandarma Özel Harekat bölüğü olmak üzere 362 jandarma personeli bölgede ggüvenliği sağladı.

Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar köyü bağlısı Kaşıkçı'da jandarma personeli çocuklarla yakından ilgilenerek, oyuncak hediye etti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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