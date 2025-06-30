Bilecik'te Orman Yangınları Sonrası Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi İlan Edildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınlarından zarar gören köylerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak ilan edildiğini açıkladı.

Sözer, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ile Gölpazarı ilçesindeki yangın yönetim aracı önünde yaptığı açıklamada, Bilecik'in Gölpazarı ile Osmaneli ilçelerinde çıkan orman yangınlarının ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sözer, "Yangınlarda hayatını kaybeden herhangi bir insanımız bulunmamakta olup, ilimizde 51 kişi dumandan etkilenmiştir. Şu an itibarıyla hastanede 1 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Vali Sözer, yangının köydeki yerleşim alanlarına sıçraması ihtimalini dikkate alarak bölgede yaşayan 609 kişinin hayvanlarıyla güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizin yangından zarar gören köylerinde hızlı bir şekilde hasar ve zarar tespit çalışmalarını başlattık. 128 bina, 150 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit sonuçlarına göre, 100 bina, 118 bağımsız bölüm hasar görmüş olup, bu bölümler içerisinde 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahırın yıkık veya ağır hasarlı olarak tespiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından en seri şekilde yapılmıştır. Tespitler çerçevesinde Gölpazarı ilçemizin Köprücek, Tongurlar köyleri ile bağlılarında ve Osmaneli ilçemizin Soğucakpınar köyü ve bağlılarını İçişleri Bakanlığı onayıyla Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ettik. Evi yanan ve AFAD'dan hak sahibi olacak vatandaşlarımızın evlerini en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz."

Sözer, zarar tespit çalışmalarının, AFAD ve Defterdarlık ekiplerinin koordinesinde devam ettiğini, çalışmaların gün içinde tamamlanacağını anlattı.

"Nakdi desteklerde bulunulacak"

Yapılan tespitlerin ardından yangından zarar gören kişilere nakdi desteklerde de bulunacaklarına işaret eder Sözer, "Bu minvalde barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner talep eden vatandaşlarımıza konteyner kurulumlarını en kısa sürede tamamlayacağız." diye konuştu.

Sözer, konteynerlerin bölgeye ulaştırılmak üzere yolda olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Konteynerlere yerleşecek vatandaşlarımıza taşınma ve eşya yardımı olmak üzere toplam 72 bin lira, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında toplam 162 bin lira destekte bulunacağız. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla da yangından etkilenen ailelerimize nakdi desteklerde bulunulacaktır. Yapılan ilk tespitlere göre yangından etkilenen bölgede küçükbaş ve büyükbaş hayvan telefi, arılı kovan ve tarım arazi üzerinde henüz hasadı yapılmamış ürün zararlarının olduğu belirlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri sahada faaliyetlerini yürütmektedir."

Bölgedeki yaraları sarmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ilk etapta 30 milyon lira acil yardım ödeneğinin Valilik hesabına gönderildiğini hatırlatan Sözer, "Yangından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Sakarya'dan sıçramıştı

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda 27 Haziran Cuma günü çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçrayan yangın, geniş alanda etkili olmuştu. Sakarya'nın Geyve ilçesinde etkili olan yangın da 28 Haziran'da rüzgarın etkisiyle Osmaneli tarafına sıçramıştı.