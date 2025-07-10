Bilecik'te Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bilecik'te Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölpazarı ilçesinde tarımsal arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun Taşınburnu mevkisi yakınlarındaki tarımsal arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, tarlanın yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Ekipler, yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Edin Dzeko yeni takımına imzayı attı

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'den İtalya'ya gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li Yönter: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak

MHP'nin kilit ismi: Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.