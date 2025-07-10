Bilecik'te Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun Taşınburnu mevkisi yakınlarındaki tarımsal arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, tarlanın yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Ekipler, yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.