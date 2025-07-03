Bilecik'te Orman Yangını Sonrası Konteyner Kurulumları Tamamlandı

Bilecik'te Orman Yangını Sonrası Konteyner Kurulumları Tamamlandı
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Sakarya'da çıkan orman yangınlarının ardından Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde evleri zarar gören 26 aile için konteynerler kuruldu. Yangınlarda toplamda 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır zarar gördü. Bilecik Valiliği, yardım faaliyetleri için toplamda 5 milyon 745 bin lira ödenek ayırdı.

Sakarya'da çıkan, ardından Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelenler için başlatılan konteyner kurulumları tamamlandı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yangınlarda 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır zarar gördü.

Yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen 26 aileye yönelik başlatılan konteyner kurulumu dışında, taşınma ve eşya yardımını da kapsayan faaliyetler için 5 milyon 745 bin lira ödenek ayrıldı.

Yangınların kontrol altına alındığı 30 Haziran'da başlatılan, içlerinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi malzemelerin bulunduğu konteynerlerin kurulumu tamamlandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde, yangınlardan etkilenenler için oluşturulan konteynerleri ziyaret etti.

Açıklamada ziyaret sırasındaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Afetzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Sözer, "Bu topraklarda bir ömür emek veren elleri şimdi biz tutuyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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