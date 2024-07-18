Bilecik'te Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aktaş köyü Eski Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Aktaş köyü Eski Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevleri 28 personel, 7 arazöz, 2 tanker ve helikopterle kontrol altına almaya çalışıyor.