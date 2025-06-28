Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, Geyve ilçesinden başlayarak Soğucakpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle bazı yapılar zarar gördü ve mahalle boşaltıldı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangını ekiplerce söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesi tarafında başlayan yangın Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile civardaki ormanlık araziye sıçradı.

Yangın nedeniyle yakınlardaki bir tavuk çiftliği ile Kaşıkçı Mahallesi'ndeki bazı binalar zarar gördü. Mahalle, ekiplerce tedbir amaçlı boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine Osmaneli Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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