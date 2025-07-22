Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü ve yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Boşaltılan köylerdeki vatandaşların da yangınla mücadeleye destek verdiği belirtildi.

VALİ SÖZER: YANGININ ENERJİSİNİ DÜŞÜRDÜK

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınının yayılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan 4 köyü ziyaret etti. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Sözer, orman yangınının enerjisini düşürdüklerini söyledi. Ekiplerin sabaha kadar çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Vali Sözer, "Çok ciddi bir ekibimiz var. Ekibimiz sabaha kadar çalışacak. Gördüğünüz gibi burası Kazancı köyümüz, iç kesimlerinde yangın ihtimaline karşı burada önleme çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde Borcak köyünde de tedbirlerimizi aldık. Umut ediyoruz ki rüzgarımız diner, dindiği zaman bu ekiplerle beraber çok kısa sürede enerjisini düşürüp, söndürme çalışmalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an ilk etabıyla enerjisini düşürdük ama kontrol altında diyemeyiz. Yalnız tedbirlerimiz var, çalışmalarımız sabaha kadar devam edecek. Şükürler olsun 4 köyümüzü boşalttık ama herhangi bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da yok. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

'TRAKTÖRÜNÜ ALAN, SU TANKERİ ALAN KOŞTU GELDİ'

Sözer, boşaltılan köyler de dahil tüm vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirterek, "Traktörünü alan, su tankeri alan koştu geldi. 'Sayın Valim ne yapabiliriz?' diye sahada yer aldılar. Bunlar da bizi gerçekten çok mutlu etti. Bu iş birliği, bu dayanışma söndürme çalışmalarımıza cesaret verdi. Ben bir kez daha Bilecikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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