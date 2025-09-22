Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bozcaarmut köyü Kırıklık mevkisindeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de çalışmaları yerinde inceledi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.