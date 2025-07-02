Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Vezirhan beldesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz, 37 iş ve hizmet aracıyla yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.