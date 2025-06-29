Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde etkili olan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangında 35 kilometrekarelik alan yanarken, 14 yerleşim yeri tahliye edildi ve çok sayıda ev ile yapıda hasar meydana geldi.

BİLECİK'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yanan alanlar dron ile görüntülendi.

Sakarya'da cuma günü başlayan orman yangını şiddetli rüzgarında etkisiyle hızla yayılarak Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Tepe noktalardaki ormanlarda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik Valiliği 14 yerleşim yerine tedbir amacıyla tahliye kararı verirken, ilçenin Köprücek köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi, Taşcıahiler köyü Seyfiler Mahallesi, Alıç köyü Akçaözü ve Elmümin mahalleleri, Kavak köyü Ormancılar Mahallesi, Akçakavak köyü, Kavak köyüne bağlı Muratlar, Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahalleleri, Tongurlar köyü Urgancılar Mahallesi, Kümbet köyü Dumanlar Mahallesi ile Çiftlik köyü boşaltıldı. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu da orman yangınları nedeniyle tedbiren boşaltılarak 1081 tutuklu ve hükümlünün çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına nakledildiği belirtildi.

Ayrıca yapılan ilk hasar tespit incelemelerinde Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki yangınlarda 3 köyde 47 ev ve eklentilerinin yıkıldığı, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi yapının ağır hasar aldığı saptandı. Orman yangınlarına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan ise uçak ve helikopterle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına binin üzerinde personel katıldı. Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki yangınlar bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 35 kilometrekarelik bir alanda etkili olan angının yol açtığı zarar dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu

Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasından ayrılacağına üzülen genç kalp krizinden vefat etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezuniyet akımına katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı

Akıma katılan öğretmenin seçtiği müzik tartışma yarattı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.