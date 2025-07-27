Bilecik'te Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Bilecik'te Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, tarlada çalışan vatandaşların ihbarı üzerine orman ve belediye itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Büyükelmalı köyü ile Kavaklı köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tarlada çalışan vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine orman ve Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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