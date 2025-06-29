Bilecik'te Orman Yangını: Kaşıkçı Mahallesi Büyük Zarar Gördü

Bilecik'te Orman Yangını: Kaşıkçı Mahallesi Büyük Zarar Gördü
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangın nedeniyle 15 hane kullanılamaz hale geldi, 35 hayvan telef oldu. Yangın 520 hektar alanı etkiledi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bilecik Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde tarlada çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında büyük zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, 70 kişinin yaşadığı, 30 hanenin yer aldığı mahallede kullanımda olan 20 haneden 15'i yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca yangında mahalledeki 899 büyükbaş ve küçükbaş hayvandan 35'i telef oldu.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Kaymakam Kılıç, gazetecilere, Geyve'ye bağlı Sekiharman Mahallesi'nde başlayan yangının kuvvetli rüzgar nedeniyle Bilecik tarafına sıçradığını söyledi.

Ekiplerin alevlere ivedilikle müdahale ettiğini belirten Kılıç, "El birliğiyle organize olarak yangınla mücadeleye aynı saatlerde başlandı. Yangın, yaklaşık olarak 520 hektar alanı etkiledi. Bu alanın yaklaşık 380 hektarı orman, 140 hektarı da tarım arazisi. Vatandaşlarımız da su tankerleriyle mücadeleye katkı sundular." dedi.

Kılıç, Kaşıkçı Mahallesi'ndeki yapılarda ilgili kurumlarca hasar tespit çalışmaları yapıldığını aktardı.

Bu çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Vatandaşımızın yaraları sarılacak. Ekiplerimiz sahada. Bizler de buradayız. Yangın, 08.00-09.00 saatlerinde tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızla bir aradayız. Acil ihtiyaçlarını ve süreç içinde olacak tüm ihtiyaçlarını Valiliğimiz öncülüğünde, diğer tüm kurumlarımızın destekleriyle tamamlayıp, vatandaşlarımızı tekrar eski hayatlarına kavuşturacağız."

Mahalleye Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile ziyarette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de kentin büyük bir afeti atlattığını dile getirdi.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Adem, "Ülkemizin birçok yerinde, çok sayıda yangın oldu. Bu yangınların genel anlamdaki sebebi, insan odaklıdır. İnsanlarımızın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Soğucakpınar köyü Muhtarı Atasoy Uslu ise devletin süreç boyunca yanlarında olduğunu, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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