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Bilecik'te orman yangını çıktı

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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Bilecik'te orman yangını çıktı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, ekiplerce müdahale ediliyor.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Söğüt Belediyesi İtfaiyesine ait 15 arazöz, 5 iş makinesi, 3 su tankeri ve yaklaşık 50 personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

Bilecik, Yangın, Söğüt, Güncel, Haberler

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