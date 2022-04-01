Bilecik'te orman yangını

BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.Yangına 20'e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibinin yanı sıra 4 iş makinesiyle müdahale ediyor.

Bilecik kent merkezine bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 20'e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca su tankerlerinin yanı sıra 4 iş makinesi de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.