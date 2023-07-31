Bilecik'te Orman Yangını: 10 Dönüm Alan Zarar Gördü

Bilecik merkez Abbaslık Köyü'nde çıkan orman yangınında 10 dönüm makilik ve otluk alan zarar gördü. Yangına helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bilecik'te çıkan orman yangınında 10 dönüm makilik ve otluk alan zarar gördü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Abbaslık Köyü sınırları içinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda büyürken, yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve itfaiye ile müdahale etti. Alevler büyük uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, soğutma işlemi devam ediyor.

Yangında yaklaşık 10 dönüm makilik ve otluk alan kül oldu. - BİLECİK