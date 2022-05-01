Son Dakika | BİLECİK'TE LASTİK FABRİKASINDA YANGIN - Haberler

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Son Dakika | BİLECİK'TE LASTİK FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: BİLECİK'te organize sanayi bölgesinde otomobil lastiği üreten fabrikada yangın çıktı.

BİLECİK'te organize sanayi bölgesinde otomobil lastiği üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ediyor.

Bilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil lastiği fabrikasında saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki lastiklerin yanmasıyla gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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