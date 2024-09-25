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Bilecik'te Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Kermes Düzenledi

Bilecik'te Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Kermes Düzenledi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından düzenlenen kermeste elde edilen gelir, öğrencilerin yararına kullanılacak. Kermesin Dernek Başkanı Mithat Akkerman, bu etkinliğin yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Okuma Çağındaki Talebelere Yardım Derneği tarafından kermes düzenlendi.

Çarşı Mahallesi'ndeki kermeste, Dernek Başkanı Mithat Akkerman yaptığı açıklamada, yardımlaşmanın çok önemli olduğunu ifade ederek kermesin hayırlı olmasını diledi.

Akkerman, insanlığa verilebilecek en iyi hizmetin geleceğin teminatı olan gençleri milli ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek olduğunu belirterek, kermesten elde edilecek gelirin öğrenciler yararına kullanılacağını bildirdi.

Mobilya, giyim eşyaları, mutfak gereçleri ve yiyeceklerin satışa sunulduğu kermes, 28 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel

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