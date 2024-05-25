Bilecik'te Öğrenciler Sınav Provasına Girdi

Öğrenciler LGS ve YKS sınavı öncesi öğrenciler Türkiye'de ilk defa yapılan prova sınavına girdi

Türkiye'de ilk defa Bilecik'te LGS ve YKS sınavı öncesi öğrenciler o heyecanı prova sınavıyla yaşadı

Bilecik'te LGS ve YKS sınavına girecek 3 bin 663 öğrenci sınav stresi atması için prova sınavına girdi

Sınava giren Yağmur Yılmaz;

"Heyecanlarımızı yenip diğer sınava daha iyi şekilde eğireceğiz inşallah"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl

"Kimisi Kur'an okuyor, kimisi dua ediyor, kimisi o heyecanı bastırmaya çalışıyor"

BİLECİK - Bilecik'te Liselere Giriş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı sınavına girecek 3 bin 663 öğrenci sınav anında heyecanlarını yenmeleri ve streslerini azaltmaları için gerçek anlamda bir 'Sınav Provası' yapıldı.

Türkiye'de ilk defa LGS ve YKS sınavı öncesi Bil-En programı kapsamında Bilecik il genelinde 118 salonda öğrenci sınav anında heyecanlarını yenmeleri ve streslerini azaltmaları için gerçek anlamda bir 'Sınav Provası' yapıldı. Öğrenciler saat 09.00'da çalınan zil sonrası okullara alınarak, 2 Haziran pazar günü yapılacak olan YGS ve 8-9 Haziran günlerinde yapılacak olan YKS'nın bir provası yapıldı. Veliler okul bahçesinde çocukları için dualar okurken, çocuklarında heyecanları yüzleri yansıdı.

"Heyecanlarımızı yenip diğer sınava daha iyi şekilde eğireceğiz inşallah"

Sınava giren Yağmur Yılmaz, "İlk olarak bu sınava yeni giriyoruz. Yani Türkiye'de ilk kez böyle sınavın provası yapılıyor. Yeni heyecanlarımızı yenip diğer sınava daha iyi şekilde eğireceğiz inşallah" dedi.

"Kimisi Kur'an okuyor, kimisi dua ediyor, kimisi o heyecanı bastırmaya çalışıyor"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Edebali Ortaokulu'nda sınava giren çocuklar ve velilerle bir araya gelerek, onların heyecanına ortak oldu. Çocuklar sınava girdikten sonra bir açıklama yapan Vali Aygöl, " Şimdi gerçekten şehir olarak Bilecik olarak bizde çok heyecanlıyız. Çünkü hem üniversite sınavı için, hem de LGS sınavı için okullarımızda 2 bin 200 tane LGS'ye girecek olan yavrumuz, bir de üniversite sınavı için hazırlanan bin 500 tane çocuğumuz şimdi gerçek manada bir hazırlık yapılarak, bir prova yapılarak sınava girdiler. Ekranlarda görüneceği gibi velilerimiz girişlerde heyecanlı. Kimisi Kur'an okuyor, kimisi dua ediyor, kimisi o heyecanı bastırmaya çalışıyor. Evlatlarımız aynı şekilde heyecanlı bir şekilde biraz önce üst aramalarından geçtiler. Polislerimiz görev yapıyor, öğretmenlerimiz görev yapıyor. Yani biz özellikle vilayetimizde sınavlardan yaklaşık 20 günce 1 ay önce bir prova yapmak istedik o heyecanlarını bastırmak istedik. Heyecanla sınava girmeyip daha rahat girmelerine vesile olsun diye bir çalışma yaptık. Sene başında ilimizde özellikle eğitime nitelik kazandırmayla ilgili başlattığımız çalışmaların bir bölümünde geçen bir hususumuzda son prova konusuydu. Bugün bunu gerçekleştirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

" Türkiye'de böyle bir prova sınavı ilk defa Bilecik'te yapılıyor"

Vali Aygöl açıklamasının devamında, "Bu hususta bildiğiniz kadarıyla ülkemizde ilklerden biri, ilk yapılıyor ve şu anda sadece Türkiye'de Bilecik vilayetinde yapılıyor. Ekranlar gözükeceği gibi polislerimiz tam saatinde aldılar, hatta geç kalanları, kimliği olmayanları geri gönderdiler. Bu şekilde bir çalışma yapıldı. Hem çocuklarımıza özellikle ailelerine sınav öncesi güzel bir çalışma olacağını değerlendiriyoruz. Hayırlı olacağına inanıyoruz. Velilerimizle biraz önce gerçekten görüştük onlarda o heyecanı çok net bir şekilde yaşıyorlar. Ben özellikle eğitim camiamızı, ailelerimizi, yavrularımızı, görev yapan bütün personelleri, sizleri tebrik ediyorum teşekkür ederim hayırlı uğurlu olsun" dedi.