Bilecik'te Nisan Ayı Asayiş Verileri Açıklandı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin nisan ayına ilişkin asayiş verilerini duyurdu.

Aygöl, Valilik binasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı ve İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı'yla düzenlediği basın toplantısında, geçen ay 41 bin 666 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını, aranan 56 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Uygulamalarda 195 iş yeri, 121 okul, 87 metruk bina ile 135 park ve bahçenin kontrol edildiğini aktaran Aygöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nisan ayında 641 olay meydana gelmiş, 369 şüpheli yakalanmış ve 15 şüpheli gözaltına alınmıştır. 74 şüpheli yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. 38 dolandırıcılık ve hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Narkotik suçlarına karşı yapılan çalışmalarda 24 operasyon gerçekleştirilmiş, 39 şüpheliye yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca bu suçlardan aranan 4 zanlı yakalanmış, tamamı cezaevine gönderilmiştir."

Vali Aygöl, nisanda kaçakçılığa yönelik çok miktarda tütün mamulü ele geçirilen 5 operasyon düzenlendiğini, 6 zanlının yakalandığını bildirdi.

Kontrollerde tespit edilen 4 düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiğini ifade eden Aygöl, "Trafik kontrolleri kapsamında 484 noktada 2 bin 100 uygulama icra edilmiştir. 41 bin 595 motorlu araç kontrol edilmiş, 10 bin 730 sürücüye toplam 193 bin 517 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 664 araç trafikten menedilmiştir. 162 ehliyetsiz sürücü, 44 alkollü sürücü ile 5 bin 650 lira hız limitine uymayan sürücü tespit edilmiştir." diye konuştu.