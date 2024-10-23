Bilecik'te Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

Bilecik'te, Vali Şefik Aygöl başkanlığında "Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda düzenlenen toplantıda muhtarların kente ilişkin talep ve önerileri dinlendi, sorunların çözüm yolları tartışıldı.

Açıklamada programdaki konuşmalarına yer verilen Vali Aygöl, muhtarların devlet ile millet arasında adeta köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Yerel yönetimlerdeki sorunların çözümünde muhtarların katkısının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Aygöl, "Onların dile getirdiği sorunlar çözüm için öncelikli olarak ele alınacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı, İl Müftüsü Ahmet Dilek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ile mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı organizasyon, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.