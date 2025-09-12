Haberler

Bilecik'te Motosikletli Polis Timi Göreve Başladı

Bilecik'te Motosikletli Polis Timi Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan motosikletli polis timi, asayiş ve narkotik olaylarına daha hızlı müdahale etmek amacıyla sahaya indi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan motosikletli polis timi göreve başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başta asayiş ve narkotik olaylarına daha hızlı ve etkin mücadele edileceği, aranan şahısların yakalanması ve şüphelilere anında müdahale edilmesi için timin sahada göreve başladığı kaydedildi.

Açıklamada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapacak motosikletli polis timlerinin güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artıracağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının vazgeçilmezi 3 üründe büyük skandal

Bu 19 markadan uzak durun! Kahvaltının yıldızı 3 üründe büyük skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.