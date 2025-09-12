Bilecik'te Motosikletli Polis Timi Göreve Başladı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan motosikletli polis timi göreve başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başta asayiş ve narkotik olaylarına daha hızlı ve etkin mücadele edileceği, aranan şahısların yakalanması ve şüphelilere anında müdahale edilmesi için timin sahada göreve başladığı kaydedildi.

Açıklamada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapacak motosikletli polis timlerinin güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artıracağı ifade edildi.