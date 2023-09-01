Bilecik'te Motosikletle Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te Atatürk Bulvarı önünde meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Atatürk Bulvarı önünde meydana geldi. Tolga D. idaresindeki 07 RM 559 plakalı motosiklet ile Mehmet B. idaresindeki 16 CZU 11 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tolga D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK