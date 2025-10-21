Haberler

Bilecik'te Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, yolun karşısında geçmekte olan bir yayaya çarptı. Kazada hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı üzerinden kent merkezi seyir halindeki Berat T. idaresindeki 54 ALB 349 plakalı motosiklet yolun karşısında geçmekte olan Zeki S.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaya ile aracı devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu

800 nüfuslu köy takımı şampiyon oldu
DEM Parti Irak, Suriye ve Lübnan tezkelerine 'Hayır' oyu verecek

DEM Parti kararını duyurdu: 'Hayır' oyu vereceğiz
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
CHP'li Başarır'a cumhurbaşkanına hakaret soruşturması

CHP'li Başarır'a gece yarısı şok! Soruşturma başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.