Bilecik'te Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu 2 Yaralı

Bilecik'te motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı üzerinden kent merkezi seyir halindeki Berat T. idaresindeki 54 ALB 349 plakalı motosiklet yolun karşısında geçmekte olan Zeki S.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaya ile aracı devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.