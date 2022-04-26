Bilecik'te motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

AA - Uğur Baklacı - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik'te motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı.

Atatürk Bulvarında Kent Ormanı istikametine seyir halindeki Alperen Eser (22) yönetimindeki 11 AE 340 plakalı motosiklet, eski hastane kavşağına geldiği esnada yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Kemal Arık'a (85) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Arık yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaşlı adam, sağlık ekibi tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

AA / Uğur Baklacı - Güncel

Hastane, Bilecik, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title