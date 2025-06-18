Bilecik'te Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

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Bilecik'te seyir halindeki motosikletin, araçtan inen bir yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin araçtan inen bir yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi istikametinden kent merkezine emniyet şeridinde seyir halindeki Mehmet K. idaresindeki 41 AUS 895 plakalı motosiklet, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı İl Özel İdare ışıklarında ışıklara gelmeden araçtan inen ve yaya şekilde yolun karşıya geçmeye çalışan Gülseren U'ya çarptı.

Yaşanan trafik kazasında devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
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