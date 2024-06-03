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Bilecik'te Motosiklet ve Otomobilden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'te motosiklet ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin motosikletler ve otomobillerden çaldığı malzemelerle birlikte yakalandığı belirtildi. Şüpheli, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te motosiklet ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet ve Gazipaşa Mahallesi ile Sanayi Sitesinde motosiklet ve otomobillerden hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, olay yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlı, motosikletler ve otomobillerden çaldığı malzemelerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "motosiklet hırsızlığı" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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