Bilecik'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Recep Barut idaresindeki 16 BEU 489 plakalı motosiklet, D-650 kara yolu İçmeler mevkisinde L.A, yönetimindeki 26 TA 363 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsü Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Barut'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü L.A. ile araçta yolcu olarak bulunan F.A, S.A, K.P.T. ve F.T. de ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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