Bilecik'te Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet ile ticari araç çarpıştı ve genç sürücü ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç sürücü, bugün köy mezarlığında defnedilecek.

Bilecik'te dün gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza dün gece; Polisevi Kavşağında meydana geldi. Üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Kaan Yılmaz idaresindeki 11 ABB 253 plakalı motosiklet, polis evi kavşağından Bahçelievler istikametine dönmek isteyen Hüseyin İ.'nin yönettiği 11 TF 995 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç park halinde duran 11 AR 068 plakalı araca çarparken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 18 yaşındaki Kaan Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta hayatını kaybeden şahın bugün öğlen namazı İlyasça köyünde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç sürücü gözaltına alındı. - BİLECİK