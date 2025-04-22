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Bilecik'te Motosiklet Kazasında 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Motosiklet Kazasında 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki İsmet Özsoy'a motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Özsoy, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Bilecik'te motosikletin çarptığı 70 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

E.T'nin kullandığı 11 EN 330 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmet Özsoy'a (70) çarptı.

Ağır yaralanan Özsoy, kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özsoy, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, motosiklet sürücüsü E.T'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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