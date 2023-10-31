Bilecik'te motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde olan bir motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Cennet Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 ABH 673 plakalı motosiklet sürücüsü N.H.B. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü N.H.B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla iligli inceleme başlattı. - BİLECİK