Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kent merkezinden istasyon istikametine giden Sedat K. yönetimindeki 11 ABN 636 plakalı motosiklet, Karayolları Kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel