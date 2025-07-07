Bilecik'te Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan Yiğiter Çakır ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bilecik'te, motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yiğiter Çakır (20), buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay
Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden Mirza Kerem Topaktaş (20) idaresindeki 41 AYM 128 plakalı motosiklet, Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı yakınlarında refüje çarparak devrilmişti.
Sürücü Topaktaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan motosikletteki yolcu Çakır da ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel