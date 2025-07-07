Bilecik'te Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Bilecik'te, motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yiğiter Çakır (20), buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay

Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyreden Mirza Kerem Topaktaş (20) idaresindeki 41 AYM 128 plakalı motosiklet, Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı yakınlarında refüje çarparak devrilmişti.

Sürücü Topaktaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan motosikletteki yolcu Çakır da ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü.