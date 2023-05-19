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Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

H.K. yönetimindeki 11 ABK 325 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi ile 19 Mayıs Caddesinin kesiştiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Mahallesi Bilecik Güncel Haberler

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