Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Bilecik'te iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nuri E. (25) yönetimindeki 34 HGN 542 plakalı motosiklet, Bilecik-Sakarya kara yolunun Osmangazi Tüneli mevkisinde aniden yola çıkan Efe D. (16) idaresindeki 11 ACT 356 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

