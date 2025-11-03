Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Bilecik'te yola aniden çıkan köpeğe çarpan motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ümit Y'nin (27) kullandığı 11 ACC 545 plakalı motosiklet, Bilecik-Yenişehir kara yolunda sürücünün aniden yola çıkan köpeğe çarpması sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan Ahmet T. (28) yaralandı. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel