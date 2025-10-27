Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Sürücü Yaralandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde iki motosikletin devrilmesi sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Muhammet E.Y'nin (22) kullandığı 54 AND 920 plakalı ile Mertcan T. (21) idaresindeki 54 ALU 712 plakalı motosikletler, Söğüt-Eskişehir kara yolunun Darıdere mevkisinde yolun virajlı kısmında sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucu yoldan çıkarak, devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel