Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 11 ACN 294 plakalı motosiklet, Kınık köyü yolunda çukura girerek devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel