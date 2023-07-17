Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Kişi Yaralandı
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Bilecik'te meydana gelen motosiklet kazasında, bir kişi yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarında seyir halindeki Serkan A. yönetimindeki 34 GRT 513 plakalı motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Meydana gelen kazada devrilen motosiklette sürücü yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.