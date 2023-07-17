Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen motosiklet kazasında, bir kişi yaralandı. Kazada, motosiklet sürücüsü kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.