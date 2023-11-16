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Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı

Bilecik kent merkezinde meydana gelen kaza sonucu motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.