Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı
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Bilecik kent merkezinde meydana gelen kaza sonucu motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza; Bilecik kent merkezinden sanayi istikameti Hamsu Köprüsü girişinde meydana geldi. Harun C. idaresindeki 11 ABR 789 plakalı motosiklet sanayi istikametine seyir halindeyken park halinde yolun sağ tarafına giren Ali Kerem U. yönetimindeki idaresindeki 11 AE 054 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücüsü Harun C. yaralanındı. Yaralı olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK