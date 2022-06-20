Bilecik'te minik öğrenciler yıl sonu gösterisi sundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te minik öğrenciler yıl sonu gösterisi sundu

AA - Muhsin Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Bilecik'te minik öğrenciler yıl sonu gösterisi sundu

Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisleri'nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, gösteri sundu.

Bilecik Belediyesi Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisleri'nde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, gösteri sundu.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, çocukların yetiştirilmesinde emeği olan öğretmen ve ailelerine teşekkür etti.

Dünyanın en değerli varlıklarını yarınlara hazırladıklarını ifade eden Subaşı, "Anne ve babalar, dünyanın en güzel varlıkları olan evlatlarımızı sevgiyle donatırken, bizler de onlara bu sevgiyi tamamlayacak eğitimi vermek için çalışıyoruz. Çocukların temel eğitimi almada en hızlı öğrenme çağları bu dönemdir. Böylesine önemli bir dönemde yavrularınızı bizlere güvenerek teslim etmeniz bizim için gurur verici." dedi.

Miniklerin gösterilerini sunmasının ardından Subaşı ve Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, öğrencilere karnelerini verdi.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Türkan Saylan Bilecik Subaşı Çocuk Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title