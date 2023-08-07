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Bilecik'te Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Bilecik'te meydana gelen minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Karayolları istikametine seyir halindeki İbrahim B. idaresindeki 11 S 0091 plakalı minibüs ile aynı istikamette bulunan Metin T. yönetimindeki 26 BK 024 plakalı otomobil, Çınarlar Mevkii'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Ali Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolu tek şeritten verilirken kazalı araçların olay yerinden kaldırılması sonrası yol normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bilecik Güncel Haberler

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