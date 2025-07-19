Bilecik'te Minibüs Dere Yatağına Düştü: Sürücü Yaralı

Bilecik'te Minibüs Dere Yatağına Düştü: Sürücü Yaralı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minibüsün dere yatağına düşmesi sonucu sürücü yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minibüsün dere yatağına düşmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kemal D. idaresindeki 16 RP 436 plakalı minibüs, Pazaryeri-Bursa kara yolunun 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dere yatağına düştü.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Pazaryeri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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